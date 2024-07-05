Вши, ВИЧ или хламидиоз? Гинеколог рассказал, чем можно заразиться в общественных туалетах

Гинеколог Илюхина: в общественном туалете можно подхватить лобковую вошь. Это насекомое-паразит живёт на теле человека и питается его кровью. Вошь может также появиться после посещения бани, сауны или общественного бассейна. А вот хламидиозом, вопреки расхожему мнению, в общественном туалете заразиться невозможно. Также очень маловероятно подхватить там ВИЧ, рассказала специалист.

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Во внешней среде инфекции очень быстро погибают, поэтому заражение через общественный туалет половыми инфекциями маловероятно, отметила врач-гинеколог Татьяна Илюхина. Однако полностью безопасным это место не назовёшь.

Именно в общественном туалете, в сауне, бане или бассейне есть риск подхватить лобковую вошь. Главный признак заражения — зуд.

Хламидиозом в таких местах не заражаются, так как возбудители заболевания погибают вне тела человека. Эта инфекция передаётся половым путём от матери к ребёнку во время беременности.

Что касается ВИЧ, то вряд ли вы его подхватите в общественном туалете. Но на всякий случай протрите сиденье унитаза и накройте его бумагой перед тем, как сесть. Подробнее о безопасном посещении общественного туалета — здесь.