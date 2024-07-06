Высокое кровяное давление вызывает проблемы с мышлением у подростков

Международная группа ученых из Финляндии и Великобритании обнаружила связь между высоким кровяным давлением и снижением когнитивных функций у подростков. Исследование опубликовано в научном журнале Physiological Reports (PsyRep).

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В частности, молодые люди с повышенным кровяным давлением хуже справлялись с задачами по вниманию и обучению, в то время как люди с более жесткими артериями демонстрировали более слабую рабочую память.

В исследовании использовались данные исследования «Физическая активность и питание у детей» (PANIC), долгосрочного исследовательского проекта, проведенного в Финляндии.

Команда использовала информацию об артериальном здоровье, когнитивной функции и физической активности 277 подростков.

Ученые выявили несколько ключевых связей между артериальным здоровьем и когнитивной функцией. Подростки с более высоким систолическим артериальным давлением — давлением в кровеносных сосудах при сокращении сердца — имели тенденцию к более низкой общей когнитивной функции.

Этот вывод оставался неизменным даже после учета таких факторов, как возраст, пол, образование родителей, процент жира в организме и статус полового созревания. В частности, более высокое артериальное давление было связано с худшей производительностью в задачах, измеряющих внимание и обучение.

Артериальная жесткость, на которую указывала более высокая скорость пульсовой волны, была связана с более слабой рабочей памятью. Интересно, что эта связь различалась между мальчиками и девочками. У мальчиков более высокая артериальная жесткость была связана с лучшим вниманием и рабочей памятью, тогда как у девочек она была связана с более слабой рабочей памятью. Это различие подчеркивает важность учета гендерных факторов в исследованиях в области здравоохранения.

Исследователи также рассмотрели, повлияли ли на эти связи физическая активность или малоподвижный образ жизни. Они обнаружили, что ни физическая активность, ни малоподвижное время не оказали существенного влияния на связь между артериальным здоровьем и когнитивной функцией. Это говорит о том, что прямое влияние артериального здоровья на когнитивные способности может быть более важным, чем считалось ранее.

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