Сосудистый хирург рассказал, что нужно делать при варикозе

Большинству людей, страдающих варикозом, подойдет лазерное лечение или склеивание вены, рассказал порталу «Доктор Питер» сосудистый хирург НИИ им. Джанелидзе Рубен Шахназарян. Однако в отдельных случаях приходится применять открытые хирургические вмешательства, включающие разрезы и удаление вены, отметил он.

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По словам специалиста, заболевание может проявляться как в виде больших варикозных вен на ногах, свисающих «как гроздья винограда», но при этом не вызывающих дискомфорт, так и в виде не заметных внешне, но с выраженными симптомами вроде отекших ног. Врач отметил, что варикоз поражает только поверхностные вены, которые можно удалять.

"Есть лазерная методика лечения варикозной болезни и современная система склеивания варикозных вен. И при первом, и при втором методе вены могут расклеиться", — сказал Шахназарян.



По его словам, можно мазать варикозные участки специальными мазями, которые улучшают состояние, но они не влияют на причину заболевания. Хирург отметил, что сейчас болезнь поддается лечению малоинвазивными методиками, например, эндовенозной лазерной коагуляцией или радиочастотной облитерацией. Но иногда ввиду анатомических особенностей единственным методом остается только хирургическое вмешательство.

"Но большинству пациентов подходят инновационные методики лечения. В целом все они — и лазерное лечение, и склеивание вены — щадящие, в отличие от открытого вмешательства с открытыми разрезами и, грубо говоря, вытягиванием вены", — подчеркнул врач.



Специалист также отметил, что в препаратах для заклеивания вен нет разницы по воздействию для мужчин и женщин. И на тех, и на других они проявляются одинаково.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская рассказала, что йога может быть противопоказана при варикозной болезни и во время беременности. По ее словам, такими практиками также лучше не заниматься при тяжелых болезнях опорно-двигательного аппарата и при анемии.