Эксперт назвал опасного паразита, которого можно подцепить от своего питомца

От домашнего животного можно заразиться опасными паразитами, например белым червем, рассказал в беседе с KP.RU директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев. По его словам, такой червь может мигрировать в сердце, глаз или мозг.

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"Чтобы человек заразился, в его организм вместе со слюной должно попасть яйцо токсокара", - объяснил паразитолог.



Инфекционист отметил, что токсокароз распространен среди животных в России. В почву яйцо токсокара обычно попадает через лисиц, волков, кошек и собак. Например, зараженный паразитом пес сделал свои дела, а яйца, которые оказались на земле, созрели и вместе с частичками пыли разлетелись. Так они могут попасть на шерсть домашнего животного, а оттуда уже в организм человека.

"Самым опасным местом являются площадки для выгула собак и детские песочницы. В этих местах риск подхватить токсокароз увеличивается", - добавил Лукашев.



Прежде всего яйцо токсокара попадает в кишечник, чаще всего личинка там и умирает, поскольку человеческий организм не подходит для ее жизнедеятельности, заключил эксперт.

Ранее инфекционист Михаил Лебедев заявил, что пляжи около водоемов могут быть местом обитания различных патогенных грибов, вызывающих поражение кожи, а также глистов и различных бактерий. По его словам, песок в таких местах не обрабатывается какими-либо дезинфицирующими средствами.