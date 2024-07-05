Врач предупредил об опасности бега

Людям с лишним весом и артрозом не стоит выбирать бег как основной вид физической активности, заявил кандидат медицинских наук, хирург, травматолог-ортопед Европейского Медицинского Центра (EMC) Михаил Рязанцев. Об опасности этого вида кардиотренировок для некоторых россиян он рассказал «Ленте.ру».

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По словам Рязанцева, бег — это хорошая кардионагрузка, но есть ряд факторов, которые влияют на качество и эффективность самой тренировки и ее последствия.

«Дело в том, что во время бега ударная нагрузка в основном ложится на наши нижние конечности и суставы. Неправильная техника, неподходящая обувь и другие факторы оказывают негативное влияние на позвоночник и крупные суставы», — предупредил врач.



Врач призвал не заниматься бегом как основным видом спорта людям с выраженным плоскостопием, искривлением нижних конечностей и лишним весом. Это может стать причиной перегрузки организма или привести к обострению хронических заболеваний, объяснил он.

«Существует ряд заболеваний, при которых не стоит бегать, чтобы не усугубить ситуацию. Например, пациентам с выраженным артрозом голеностопных, коленных и тазобедренных суставов, при воспалительных процессах, патологиях сердечно-сосудистой системы. Отказаться от бега также необходимо в острый период после травмы», — Михаил Рязанцев кандидат медицинских наук, хирург, травматолог-ортопед.



Врач указал, что категорически запрещено заниматься спортом и тренироваться через боль. Болевые ощущения могут быть проявлением начальных симптомов заболевания или обострения хронических заболеваний, а также перегрузки организма, подчеркнул Рязанцев. При появлении первых неприятных симптомов — отека или боли — следует незамедлительно обратиться к врачу травматологу-ортопеду. Специалист проведет диагностику, поставит диагноз и назначит лечение, подытожил медик.

Ранее фитнес-тренер Наталья Горбунова дала советы по сохранению хорошей физической формы во время отпуска. В качестве ежедневной активности на отдыхе она рекомендовала занятия бегом, вечерние прогулки или катание на велосипеде.