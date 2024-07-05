Педиатр предупредил о рисках купания на Ивана Купала

В День Ивана Купала, когда по традиции многие отправляются купаться в реки и озера, следует помнить о возможных опасностях, связанных с пресными водоемами. Врач-педиатр АО «Медицина» Марьям Сайфулина рассказала РИАМО о рисках и мерах предосторожности при купании в природных водоемах.

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«Купание в пресных водоемах, таких как реки и озера, может быть приятным времяпрепровождением, однако существует определенная опасность для здоровья, особенно для детей», – сказала специалист.



Марьям Сайфулина подчеркнула, что несмотря на то, что купание в пресных водоемах, таких как реки и озера, может быть приятным занятием, оно сопряжено с рядом угроз, особенно для детей.

Кроме инфекционных заболеваний, при купании в природных водоемах существует риск получения травм. На дне водоема могут находиться острые предметы или камни, которые могут привести к порезам и ушибам.

Чтобы минимизировать риски при купании в пресных водоемах, специалист рекомендовала соблюдать несколько простых правил. Важно выбирать места для купания с хорошей видимостью и избегать участков, где под водой могут скрываться опасные объекты. Кроме того, полезно заранее узнать о качестве воды в выбранном водоеме.

Врач также советует избегать купания в местах, где качество воды сомнительно, особенно если водоем находится рядом с животноводческими фермами или промышленными предприятиями. Для обеспечения безопасности детей Сайфулина советует убедиться, что они умеют плавать или использовать подходящие для их возраста плавательные средства, а также следить за ними во время купания.

Ивана Купала, отмечаемый 7 июля, – один из самых ярких славянских праздников, который включает в себя множество обрядов. В этот день люди собирают травы, украшают дома зеленью, плетут венки, разжигают костры и прыгают через них, а также гадают и устраивают ночные развлечения.

Ранее сообщалось, что под Магнитогорском утонули две женщины: одна попыталась спасти другую. Инцидент случился на глазах у детей.