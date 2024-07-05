Врачи назвали еду, вызывающую воспаление в печени

Последние исследования установили, что важную роль в поддержании нормальной работы печени играет питание. Речь идет о здоровом сбалансированном рационе и ограничении количества спиртного. При этом следует контролировать уровень холестерина и сахара в крови.

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Врачи из медцентра Университета Раша призвали обогатить рацион противовоспалительными продуктами — пищей, которая богата антиоксидантами (зелень, овощи). Также в рационе должен быть белок. Лучше всего, по словам медиков, получать его из птицы, рыбы, а также из продуктов растительного происхождения: чечевица, горох, орехи и тофу.

Специалисты предупредили, что переизбыток сахара плохо влияет на печень.

— Помимо этого, печень «не любит» еду с высоким содержанием жира, чрезмерно соленое. Поэтому нужно сократить количество не только простых углеводов, но и обработанной пищи, зачастую богатой вредными жирами и солью. Если, например, регулярно есть бургеры или бекон, то отказ от сахара печень не спасет, — пояснили врачи.



Такая еда вызывает воспаление и способствует накоплению жира в органе. Медики напомнили о пагубном влиянии на печень курения и алкоголя, передает «Российская газета».

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что потребление парацетамола в большинстве случаев не провоцирует повышение давления. Он пояснил, что эта особенность характерна лишь для тех, кто страдает от алкоголизма или имеет проблемы с печенью.