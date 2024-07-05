Врач рассказал о сезонных аллергических реакциях и как защитить себя от укусов

О сезонных аллергических реакциях и о том, как защитить себя от укусов, поговорили в Международном мультимедиацентре "Евразия сегодня".

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Наступление тёплой поры года многие ждут с нетерпением, однако для людей, страдающих сезонной аллергией, лето зачастую становится серьёзным испытанием. Аллергические реакции могут продолжаться вплоть до поздней осени. Как минимизировать риск их обострения рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры внутренних болезней и семейной медицины ДПО Омского государственного медицинского университета Елена Надей на пресс-конференции в Международном мультимедиацентре "Евразия сегодня".

Аллергия может проявиться в любое время года и зачастую передаётся по наследству. Например, в жаркий сезон мы сталкиваемся с "летними подарками": можем испытывать дискомфорт из-за аллергенов, летающих в воздухе. По словам специалиста, в настоящее время пыление луговых трав и тополя уже почти завершилось. Пух, который вызывает недовольство у людей, на самом деле является лишь переносчиком пыльцы более мелких растений.

"Мы видим только пыльцу тополя, потому что она крупная. И порой говорят, что тополь надо вырубать, потому что из-за него все чихания, из носа бежит, глаза чешутся, у кого-то даже крапивница возникает. Но тополь тут ни при чём. Крупная пыльца действует как фильтр, улавливая мелкие летучие частицы. Когда они попадают на слизистую оболочку, то не только механически раздражают её, но и вызывают неприятные ощущения", - рассказала Елена Надей.



Сейчас мы переходим в третью волну летнего сезона. В это время активно цветут сорные травы: полынь, лебеда, а также конопля, которая растёт у нас в небольшом количестве. Ещё можно заметить амброзию - это растение тоже характерно для нашего региона в это время года.

Чтобы минимизировать риск обострения, аллергикам необходимо уменьшить концентрацию пыльцы и контакт с ней. Как вариант, можно уехать в северный регион или перебраться поближе к водоёму. Если такой возможности нет, рекомендуется носить солнцезащитные очки и специальные фильтры для носа.

Самая большая концентрация пыльцы в ранние утренние часы. С 6 до 10 утра не рекомендуется выходить на улицу, а чтобы пыльца не залетала в помещение, лучше закрыть окна. После каждого выхода на улицу необходимо умываться, чтобы уменьшить количество аллергенов на теле человека. Раздеваться лучше в ванной комнате, это позволит не допустить распространения пыльцы по другим помещениям.

Косточковые фрукты также часто вызывают аллергическую реакцию. При употреблении черешни, персиков или яблок, независимо от сезона, организм человека может среагировать на них. Симптомы необязательно будут похожи на сезонную аллергию (чих, зуд глаз и др.). В тяжёлых случаях может произойти приступ удушья, отёк горла и даже анафилактический шок.

"Например, у нас была пациентка, которая страдала от рецидивирующего анафилактического шока. Это очень тяжёлое состояние, опасное для жизни. Мы выяснили, что приступы у пациентки случались всегда в августе и начале сентября. Аллерголог может предположить, что это связано с пыльцой трав. Однако у пациентки не было типичных симптомов пыльцевой аллергии: зуда глаз, одышки и так далее. При этом она очень любила арбузы, а ведь именно эти фрукты могут содержать молекулы, схожие с пыльцой трав. И вот через 10-15 минут после употребления арбуза у неё начинался шок. Это пример перекрёстной пищевой аллергии", - рассказала врач.



Летом часто проявляется инсектная аллергия - повышенная чувствительность организма человека к укусам таких насекомых, как пчёлы, осы, шмели, шершни, мухи и муравьи. Особенно опасен укус пчёл для людей, страдающих аллергией или имеющих непереносимость укусов насекомых. У пчёл менее агрессивный характер, чем у ос, но они тоже могут быть опасны. Они не любят яркую одежду, резкие запахи и движения. Нападая, пчёлы защищают себя.

Укус пчелы - это, можно сказать, "укус самоубийцы". В основании её жала находится мешочек - важная часть желудочно-кишечного тракта, мышц и нервов. Поэтому, когда пчела ужалит человека, то оставит в нём часть себя.

"Жало, которое остаётся в плоти человека, со временем проникает глубже. Мешочек продолжает сокращаться, а яд всё больше распространяется по телу человека. Поэтому первым делом нужно удалить жало. Но не щипковым способом. Твёрдым предметом скребковыми движениями нужно убрать с поверхности по возможности вот это жало, тем самым уменьшить количество яда, которое проникает внутрь", - отметила Елена Надей.



Любопытный факт - американский учёный, энтомолог Джастин Шмидт попытался сравнить укусы насекомых с какими-то бытовыми травмами. Например, укус осы, по его словам, сравним по ощущениям с прижиганием сигареты о кончик языка, укус пчелы напоминает ожог от пламени, а шершень кусает так, будто вы прокололи кожу длинной иглой.

В летний период повышается чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению. Реакция может проявиться в виде аллергии. Солнечные лучи могут проникать через одежду, провоцируя всевозможные фотодерматозы, в том числе и солнечная крапивница, которая может сохраняться в течение суток и более. В тени она обычно угасает.

Как отметила эксперт, аллергические высыпания может вызвать наличие чувствительных клеток в организме человека. Но есть и другие факторы, усиливающие чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению.

"Это определённые косметические средства, например, дезодоранты, лаки для волос и духи, если часто их наносить на кожу. Татуировки также дают риск повышения кожной чувствительности, в том числе к ультрафиолетовым лучам. Некоторые продукты, такие как шпинат и петрушка тоже являются провокаторами аллергической реакции", - добавила Елена Надей.



Для многих летний сезон также связан с любимым занятием - рыбалкой. Однако тем, кто страдает аллергией на рыбью чешую, стоит быть особенно осторожными, отправляясь на отдых. Особенно высока концентрация этих аллергенов в стоячих водоёмах, где рыба обитает в большом количестве. Кроме того, перламутр, который широко используется в производстве косметики, содержит те же белковые молекулы, что и рыбья чешуя. Контакт с этим аллергеном может спровоцировать кожные высыпания, отёк, затруднение дыхания и другие тревожные симптомы. В худшем случае это может привести к анафилактическому шоку.

"Молодой человек рассказал, что, когда отец берёт его с собой на рыбалку, у него чешутся ноги после контакта с водой. А когда мама готовит рыбу на обед или ужин, ему становится плохо. Оказалось, что у него аллергия на рыбью чешую. Однажды после поцелуя с девушкой парень потерял сознание. Это был анафилактический шок. Врачи выяснили, что у девушки была перламутровая помада, в составе которой тоже есть рыбья чешуя", - добавила специалист.



Чтобы сезонные аллергии не омрачили летний отдых, специалисты рекомендуют заблаговременно ознакомиться с возможными триггерами и регулярно посещать аллерголога. Только комплексный подход поможет обезопасить себя и беззаботно наслаждаться летом.