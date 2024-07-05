Мясников рассказал, как выявить болезни почек

Почки отвечают за выведение токсинов, фильтрацию крови и стабильную работу мочевыделительной системы, а также выработку гормонов, регулирующих кровоток, отвечающих за количество эритроцитов, витамина D и кислотно-щелочной баланс во всем организме. Поэтому любые изменения в работе этого органа влекут за собой последствия, которые могут проявиться со временем.

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По словам врача и телеведущего Александра Мясникова, сегодня сниженные функции почек имеет каждый четвертый. Правда, далеко не каждый подозревает об этом.

Выявить нарушения работы органа можно, сдав анализ крови на креатинин и альбумин. Их показатели меняются при снижении работоспособности почек и скорости фильтрации крови.

В программе «О самом главном» Мясников назвал показатели, на которые нужно ориентироваться при анализе крови.

Если показатель креатинина и альбумина на уровне 90-120 — это указывает на то, что почки здоровы и справляются со своей функцией.

Меньшие значения говорят о степени поражения почек, которая классифицируется от первой до четвертой степени.

Мясников отметил, если показатели продолжают падать в течение трех месяцев, можно говорить о скорости фильтрации.

Что касается УЗИ-исследований, такая диагностика не всегда бывает точной, предупредил Мясников.

«Это, по сути, театр теней — что-то мелькнуло, где-то отразилось», - объяснил врач, уточнив, что по УЗИ можно выявить разве что камни в почках.



Поэтому Мясников подчеркнул, выявить болезни почек можно только по двум клиническим анализам: по анализу мочи и проверке скорости клубочковой фильтрации с альбумином.

Игнорировать нарушения работы органа не стоит, поскольку в последующем это может привести к развитию коронарного атеросклероза, инсульту, инфаркту, заболеваниям сердца. Особенно опасны болезни почек для людей с диагностированным диабетом и проблемами сердца.

Ранее врачи рассказали о симптомах поражения почек и образования камней в почках.