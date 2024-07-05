Лор дал советы, как справиться с простудой в жару

Те, кому хотя бы раз пришлось простудиться или схватить ангину в жару, знают: лечиться намного сложнее, чем в прохладное время года. Однако больное горло и насморк в разгар лета - совсем не редкость, особенно, если мы бездумно используем кондиционеры, мороженое и ледяные напитки, чтобы охладиться. Что делать, если вдруг заболело горло, "РГ" рассказал врач-оториноларинголог, доцент кафедры оториноларингологии педиатрического факультета РНИМУ именим Н.И. Пирогова Эдуард Вязьменов.

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"Боль в горле может возникнуть при достаточно большом количестве заболеваний - и бактериальных инфекциях, и вирусных. Летом, конечно же, мы болеем реже, чем осенью-зимой. Но, однако, в летний сезон у простуды есть своя специфика: лидирующее положение в это время года занимают ангины. Это и катаральные, фолликулярные ангины, как самостоятельные заболевания, так и обострение хронического процесса, в частности, хронического тонзиллита", - рассказал доктор Вязьменов.



Ангина - это острое инфекционное заболевание, которое может случиться в любое время года. Но летом, отмечает эксперт, в заболевании "виноваты" другие факторы, нежели осенью и зимой.

"Мы все часто используем в жаркую погоду кондиционеры. Они есть и на работе, в офисах, в машине. Также в жару хочется выпить холодной воды, съесть мороженое. И, конечно же, все это очень негативно влияет на горло, на наши миндалины. Резкое переохлаждение организма, пускай даже небольшое и на короткое время, даёт снижение местного иммунитета. Наша иммунная система не справляется, и в лакунах миндалин и на их поверхности начинают активно размножаться бактерии - как правило, это бета-гематический стрептококк. Так возникает ангина", - пояснил Эдуард Вязьменов.



Каковы основные симптомы "летней" ангины?

Высокая температура - 38-39 градусов и больше, до 40,

Резкая сильная боль в горле, которая усиливается при глотании и сопровождает человека постоянно,

Слизистая горла красная, миндалины увеличены, на них может быть беловатый налет,

Сопутствующие симптомы - признаки интоксикации (болит голова, лихорадит, "ломает" - болят мышцы и суставы).

И, конечно, именно в этот момент нужно начать грамотное лечение, чтобы ангина не переросла в более серьезные более серьезную инфекцию с более серьезными осложнениями. Такие, как мы все знаем, могут страдать и почки, и суставы, и сердце. Из мер профилактики:

Избегать резкого переохлаждения, особенно в сильную жару, избегать прямого воздействия холодной струи кондиционера. Если чувствуете, что сильно дует - лучше отсесть или надеть что-то защищающее;

Не ставить кондиционер на экстремальные режимы, 16 - 17 градусов, рекомендуемая разница температур снаружи и в помещении - 5-7 градусов. - не надо пить ледяную воду из холодильника;

Если едите мороженое - дайте ему подтаять и ешьте медленно, чтобы не застудить горло;

Если в семье кто-то на грани болезни, если появились симптомы, такие как боль в горле, температура, то лучше от контактов с ними воздержаться. Мало кто знает, но ангина - очень заразное инфекционное заболевание.

Как правильно лечиться?

При ангине категорически нельзя загорать на солнце, такое "прогревание" лишь многократно усилит и боль в горле, и другие проявления болезни;

Пациент должен находиться дома, желательно изолирован от остальных членов семьи;

Лучше соблюдать постельный режим или, по крайней мере, воздерживаться от физической активности. Лучше всего лежать в кровати, чтобы не вызвать каких-нибудь более серьёзных осложнений;

Антибиотики и другие лекарства принимаются строго по назначению врача, при острой ангине они назначаются с первого дня - это помогает избежать отдаленных осложнений. Важно долечиться - не бросать прием лекарств сразу, как станет лучше.

"Бета-гематический стрептококк, который лидирует в этом процессе, имеет сродство к нашим тканям организма. Он может поразить сердце, суставы и также почки возникает гломерулонефрит. Возможные осложнения мы чётко отслеживаем в процессе лечения ангины. После завершения острой стадии мы такого пациента не бросаем и в обязательном порядке отправляем на обследование, чтобы исключить осложнения. Нужно сдать общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимию крови, провести ЭКГ, чтобы исключить какие-либо проблемы со стороны сердца, почек, суставов", - заключил доктор.



Он также отметил, что в начале заболевания, для уточнения диагноза, у больного берут мазки на дифтерию.