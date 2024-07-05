Молодая россиянка пришла в роддом с огромным животом, но внутри оказался не ребенок

В Томске хирурги удалили 36-летней пациентке гигантскую опухоль. Женщина пришла в роддом, обеспокоенная выросшим за последний год животом. Но дело оказалось далеко не в беременности. Состояние дамы потребовало срочной операции.

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Гигантская опухоль яичника

У пациентки выявили огромную опухоль левого яичника, рассказал tomsk.mk.ru. Её сразу же перевезли в Томский онкологический диспансер.

Там врачи сделали операцию. После удалось узнать более точные масштабы опухоли: это около 50 см в длину и 45 см в ширину.

Женщина провела в больнице чуть больше недели. Теперь ей осталось пройти курс химиотерапии.

Похожий случай произошёл в той же клинике весной. Тогда помощь понадобилась 31-летнему мужчине с огромной опухолью в животе. Рассказали о том, чем всё закончилось, в этом материале.