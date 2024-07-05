Пять человек обратились с укусами гадюк к врачам: что делать, если вас укусила змея

С наступлением тепла природа радует нас своими красками и возможностью отдохнуть на свежем воздухе. Однако, наряду с положительными моментами, этот период таит в себе и опасности. В Набережных Челнах за последние несколько месяцев уже 5 человек пострадали от укусов гадюк. Как сообщают в пресс-службе мэрии, первый случай был зафиксирован в апреле. С тех пор жертвами змей стали как жители, так и гости города. Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь и чувствуют себя лучше.

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Но, несмотря на положительный исход, случаи укусов гадюк должны служить тревожным сигналом для каждого, кто планирует провести время на природе. Случаи укусов гадюк в Челнах произошли в самых неожиданных местах. Одна из пострадавших, 59-летняя Гузалия, была укушена, когда семья остановилась на обочине дороги, чтобы размяться. Женщина, сделав всего пару шагов в траву, почувствовала боль, но сначала посчитала, что это комар. Только после того, как увидела уползающую змею, поняла, что ее укусили.

Другая жительница, 40-летняя Айгуль, была укушена во время рыбалки. Она сняла кроссовки и носок, и обнаружила ранку на ноге. Впоследствии на этой ноге появился отек, который поднялся выше колена, а сама нога начала синеть. Врачи настоятельно рекомендуют татарстанцам быть осторожными во время отдыха на природе.

Если вас укусила гадюка, необходимо:

Промыть место укуса чистой водой;

Зафиксировать конечность. Это поможет замедлить распространение яда;

Снять украшения. Они могут вдавливаться в кожу при нарастании отека;

Продезинфицировать рану перекисью водорода или хлоргексидином;

Наложить нетугую повязку на всю конечность;

Пить много воды;

Принять одну таблетку от аллергии, если есть такая необходимость.

Важно! После оказания первой помощи необходимо как можно быстрее обратиться к врачу.

Напомним, в Нижегородской области ребенок получил противоядие спустя пять часов после укуса гадюки.