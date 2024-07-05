Врач объяснил, чем опасен укус клеща

Укус клеща несет реальную опасность. При этом важно отметить, что клещей можно встретить не только в лесу , но и в парках, если там не проводят специальную обработку. Об этих и других нюансах укуса насекомого рассказала «ФедералПресс» доктор медицинских наук по специальности клиническая иммунология, аллергология, главный внештатный специалист по иммунологии Минздрава РМ Ольга Радаева.

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«Сегодня известно о более 20 бактериях (наиболее часто причиной заболеваний становятся бореллии), нескольких вирусах, среди которых наиболее грозный - вирус клещевого энцефалита, а также простейшие», – отметила врач.



По словам Радаевой, клещи падают не сверху, хватает травинок и невысоких кустиков. Важно помнить: если вы живете или выезжаете на территорию эндемичную по клещевому энцефалиту (узнать об этом можно на сайте Роспотребнадзора), то необходима вакцинация. Вакцина способна реально защитить от страшного заболевания – клещевого энцефалита.

«К сожалению вакцины, которая бы защитила нас от боррелий, нет. А клещи, которые переносят боррелий, распространены повсеместно. Именно поэтому, даже если вы самостоятельно успешно удалили клеща (не оставили внутри головку), то риск заболеть сохраняется», – отметила врач.



Радаева, добавила, что в идеале необходимо отправить удаленного клеща на исследование, чтобы выявить возбудителя и действовать на опережение. Если возможности исследовать клеща нет, то все равно обязательно обратитесь к доктору.

«У врача есть регламентирующие документы, которые позволяют профилактировать заболевания. И еще один момент, если вы удалили клеща, не обратились за специализированной помощью и ничего не случилось, то это не значит, что все хорошо», – предупредила врач.



Основные симптомы могут проявиться не сразу. При обращении к врачу в дальнейшем при периодическом повышении температуры, высыпаниях непонятного генеза – расскажите об укусе клеща. Возможно, это поможет доктору назначить дополнительные исследования и поставить правильный диагноз с назначением эффективного лечения.

Напомним, клеща можно обнаружить при тщательном осмотре тела с ног до головы, включая волосистую часть.