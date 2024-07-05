Волгоградские врачи впервые без разреза удалили «сосудистый клубок»

Пациентке выполнили эндоваскулярное лечение артериовенозной мальформации предплечья. Об этом сообщает комитет здравоохранения Волгоградской области.

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В Волгоградский онкодиспансер обратилась женщина с жалобами на болезненное пульсирующее образование мягких тканей правого предплечья, которое появилось у нее в связи с травмой. После обследования специалисты выявили артериовенозную мальформацию – это патологическое соединение между артерией и веной. Сосудистая патология опасна возможностью не только развития болевого синдрома, но и образованием тромбов.

«Сосудистый клубок» врачи удалили без разреза, через укол в кровеносном сосуде. Операцию провел заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ВОКОД Роберт Ягупов.

Благодаря щадящему методу вмешательства, пациентка отметила уменьшение образования в размере и отсутствие боли. Женщину выписали из больницы домой на следующий день после операции.