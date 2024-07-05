Ученый рассказал об опасности «капельниц красоты» Ксении Собчак

Директор Института биологии старения ННГУ им. Лобачевского, доктор биологических наук Алексей Москалёв поучаствовал в съемках телешоу Ксении Собчак «Красота требует кэш». В новом выпуске они обсудили «капельницы красоты».

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В последнее время в тренды красоты вышла IV-терапия — метод управления здоровьем и возрастом через восполнение дефицита витаминов, минералов и других веществ.

Как правило, «налаживают здоровье» в такой терапии при помощи «капельниц красоты» — комплекса уколов, которые дают организму необходимые вещества. Сюда входят капельницы-витамины, детокс-капельницы и anti-age капельницы.

Эксперты в области медицины, биологии и химии раскритиковали такие процедуры. Как они отмечают, все это маркетинговый ход, и «омолодить» свое здоровье можно за счет правильного образа жизни. С этим же согласился и нижегородский ученый, который подчеркнул, что такие «уколы» не должны делаться на постоянной основе, а должны лишь стать толчком на пути к изменению своего образа жизни.

Также он напомнил и о базовых вещах, помогающих наладить здоровье: больше высыпаться, заниматься спортом и правильно питаться.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что отечественные импланты начали использовать в операциях по эндопротезированию плюснефалангового сустава в Нижнем Новгороде.