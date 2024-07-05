Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал, что делать тем, кто перебрал с алкогольными напитками и как понять, что необходима медицинская помощь. По словам врача интоксикация имеет несколько фаз. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

«Сначала начинается возбуждение, расширение зрачков, покраснение кожи, излишняя разговорчивость, жестикуляция. Эту фазу выпивший человек может пропустить, и тогда наступает вторая. У человека нарушается координация движений, появляется шаткая походка, сонливость и заторможенность, иногда может появляться агрессия. Человек не может адекватно оценить ситуацию. Именно поэтому, может сесть за руль и спровоцировать серьезное ДТП», - отметил Холдин.



При самой тяжелой форме отравления алкоголем сознание отключается, а речь становится бессвязной. Человек уже не реагирует на внешние раздражители. Именно в этом случае необходимо обращаться к медикам, так как в таком состоянии может развиться кома, отек мозга и смерть. Летом в жару возникает повышенная опасность отравления алкоголем, так как в попытках утолить жажду, человек может выпить больше положенного.