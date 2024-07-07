Названы лучшие способы избежать солнечного ожога

При нахождении под прямыми лучами солнца без одежды более 15 минут можно получить ожог, предупредил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. По его словам, для загара также нужно выделять конкретные часы утром или вечером.

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Чтобы предотвратить солнечный ожог, не следует находиться без одежды на солнце более 15 минут. Для загара или работ на даче нужно выбирать утренние часы — до 10:00 и вечерние — после 17:00, — обратил внимание собеседник издания.



Для защиты от солнца необходимо прикрывать кожу одеждой, добавил Тяжельников. Кроме этого, следует носить летние головные уборы и пользоваться средствами от ультрафиолета, заключил он.

Ранее врач-дерматолог Ирина Воробьева указала, что при наступлении жары важно сохранять баланс очищения и восстановления кожи, чтобы снизить выработку себума. Летом будет полезно использование термальной воды или средств с минералами. Тонизация кожи препаратом со слабокислым pH позволит нормализовать микрофлору на поверхности телесного покрова, а также спастись от высыпаний, посоветовала косметолог.

До этого дерматологи Инна Петросова и Татьяна Егорова рассказали, что при солнечном ожоге прежде всего нужно уйти в тень и охладить кожу. По их словам, после этого можно обработать хлоргексидином поврежденный участок.