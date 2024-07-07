Названы лучшие способы избежать солнечного ожога

При нахождении под прямыми лучами солнца без одежды более 15 минут можно получить ожог, предупредил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. По его словам, для загара также нужно выделять конкретные часы утром или вечером.
Чтобы предотвратить солнечный ожог, не следует находиться без одежды на солнце более 15 минут. Для загара или работ на даче нужно выбирать утренние часы — до 10:00 и вечерние — после 17:00, — обратил внимание собеседник издания.
Для защиты от солнца необходимо прикрывать кожу одеждой, добавил Тяжельников. Кроме этого, следует носить летние головные уборы и пользоваться средствами от ультрафиолета, заключил он.
Ранее врач-дерматолог Ирина Воробьева указала, что при наступлении жары важно сохранять баланс очищения и восстановления кожи, чтобы снизить выработку себума. Летом будет полезно использование термальной воды или средств с минералами. Тонизация кожи препаратом со слабокислым pH позволит нормализовать микрофлору на поверхности телесного покрова, а также спастись от высыпаний, посоветовала косметолог.
До этого дерматологи Инна Петросова и Татьяна Егорова рассказали, что при солнечном ожоге прежде всего нужно уйти в тень и охладить кожу. По их словам, после этого можно обработать хлоргексидином поврежденный участок.