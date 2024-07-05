Терапевт рассказала, почему в жару нельзя купаться в фонтанах

Вода в фонтанах не пригодна для питья, поскольку в них используется техническая вода, которая обрабатывается различными химическими соединениями против цветения, рассказала NEWS.ru терапевт Видновской КБ Сабина Дельманова. Специалист также подчеркнула, что воду в фонтанах редко обновляют и она не проходит очистку и обеззараживание.

Вода в фонтанах не питьевая, а техническая. Мало того, она обрабатывается от цветения специальными химическими веществами. К тому же в ней могут купаться птицы и уличные собаки, — отметила Дельманова.



По словам эксперта, качество воды также ухудшается на фоне жаркой погоды, поскольку повышенная температура способствует размножению микроорганизмов. Таким образом, купание в фонтане опасно для здоровья человека. Есть риск заразиться острой кишечной или респираторной инфекцией, а также получить целый спектр заболеваний: конъюнктивит, энтеровирусные, ротавирусные инфекции и вирусный гепатит А, объяснила специалист.

Ранее врач-эксперт Вера Сережина заявила, что бассейны и аквапарки могут быть источником различных инфекций, опасных для людей. По ее словам, все дело в том, что не все общественные площадки соблюдают санитарные требования.