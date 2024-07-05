Врач объяснила вред для пожилых людей мяса с картошкой

Врач-диетолог, нутрициолог, доктор медицинских наук Марият Мухина призвала пожилых людей полностью убрать из рациона такое блюдо, как мясо с картошкой.

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Диетолог отметила, что такое блюдо содержит обилие белка, что грузит организм пожилого человека, а картошка — «углеводная бомба». В совокупности это приводит к чрезмерной нагрузке на ЖКТ и отягощению пищеварительного процесса, что вредит усвоению пищи.

Эксперт объяснила, что с возрастом у человека снижается выработка ферментов, из-за чего затрудняется всасывание питательных веществ. Польза от еды уменьшается, а нагрузка растёт.

Врач отметила, что если невозможно отказаться от мяса, то лучше в таком случае картошку заменить на тушёные овощи, киноа и т.п. А мясо лучше отваривать.

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