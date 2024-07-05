Врач из рассказал об опасностях ботулизма

05.07.2024 Вообще-то ботулизм довольно редок. Одна из наиболее массовых вспышек этого заболевания случилась в 2021 году. Тогда пострадало 148 человек, 22 из них погибли.

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Год 2024-й, похоже, идёт на рекорд: в июне продуктом из сервиса доставки «Кухня на районе» отравился 121 житель Москвы. Аналогичные случаи зафиксированы в Подмосковье, Казани, Нижнем Новгороде, Ярославской, Тамбовской и Костромской областях. Всего пострадало около 400 покупателей, некоторые из них в реанимации, есть случай с летальным исходом.

Виновниками отравления объявили салаты из консервированной фасоли, что сразу породило массу вопросов. Разобраться помог врач-инфекционист городской клинической больницы им. Ф. И. Иноземцева на Фортунатовской Кирилл Шаповалов.

"Ботулизм поражает центральную и периферическую нервную системы. При ботулизме развиваются парезы и параличи различных мышц с сильной интоксикацией. Самый опасный симптом – поражение диафрагмы и межрёберных мышц, в результате чего возникает остановка дыхания. Если не обратиться к врачу вовремя, дело может кончиться летальным исходом."



Вместе с тем, какой бы пугающей не была клиническая картина этого заболевания, большинство случаев заканчивается выздоровлением пациентов. В настоящее время при скором выявлении заболевания и введении противоботулинической сыворотки, прогноз для больного благоприятный, но восстановительный период продолжается несколько месяцев.