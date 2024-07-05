Проблемы с потенцией оказались признаком опасного заболевания

Атеросклероз — отложение холестериновых бляшек в сосудах и артериях, нарушающее проходимость крови по ним — особенно опасен для мужчин, предупредил заместитель главного врача по хирургии Скандинавского центра здоровья, сердечно-сосудистый хирург Борис Руденко. О специфических «мужских» рисках атеросклероза он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

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По словам Руденко, заметным проявлением атеросклероза сосудов головного мозга являются забывчивость и «туман» в голове. «Само собой, с таким можно столкнуться из-за частых недосыпов, например, однако все равно стоит следить за работой памяти. То же самое относится и к головокружению», — объяснил врач. Частое замерзание ног может свидетельствовать об атеросклерозе артерий нижних конечностей, также в качестве симптома может проявляться апноэ, добавил он.

У молодых мужчин с факторами риска (курение, сидячий образ жизни, избыточный вес, повышенное давление, сахарный диабет или повышенный уровень глюкозы) атеросклероз «подкрадывается» не сверху (мозг, сердце), а снизу — со стороны нижних конечностей.

«Первым заметным признаком атеросклероза у мужчин являются проблемы с потенцией. У 80 процентов больных причиной развития эректильной дисфункции является нарушение функции эндотелия, которое впоследствии приводит к развитию атеросклероза. Эректильная дисфункция — ранний предвестник тяжелых заболеваний», — предупредил Руденко. Известно, что 57 процентов мужчин, прошедших через аортокоронарное шунтирование, задолго до операции уже страдали эректильной дисфункцией, а 64 процента госпитализированных по поводу первого острого инфаркта миокарда отмечали существенные расстройства эрекции Борис Руденко врач — сердечно-сосудистый хирург



Причиной появления такого интимного симптома болезни врач назвал нарушение кровоснабжения ног и органов малого таза.

«Кровоснабжение ног и гениталий соединено в подвздошной артерии, которая делится на наружную и внутреннюю. Наружная подвздошная артерия дает кровоснабжение к работающим мышцам конечностей, внутренняя обеспечивает приток крови к половым органам. Мужчинам важно, чтобы кровообращение происходило бесперебойно, чтобы не было проблем в половой функции», — объяснил он. Больная нога у человека кровоснабжается за счет полового члена, а половой член вообще не получает кровь, необходимую для эрекции. Или же кровоснабжается по остаточному принципу, исключительно как водопроводный орган, теряя при этом детородную функцию. Мужчина обращается к врачу зачастую на поздних стадиях, когда болит нога при ходьбе, мерзнут пальцы ног, становится сложно не только бегать, но и ходить, а ведь все это может привести к гангрене конечности и последующей ампутации Борис Руденко врач — сердечно-сосудистый хирург



Решением проблемы, отметил врач, является стентирование сосудов (артерий) нижних конечностей и подбор правильного лечения. Чтобы получить его, врач посоветовал при проблемах с потенцией обращаться не только к урологу, но и к кардиологу и сердечно-сосудистому хирургу.

Ранее уролог Анна Симинович указала, что длительную эрекцию продолжительностью более четырех часов называют приапизмом. Основными причинами появления этого состояния она назвала заболевания крови, такие как лейкемия, эритроцитоз, серповидно-клеточная анемия, травмы промежности и полового члена, новообразования центральной и периферической нервной системы, злоупотребление психоактивными веществами или алкоголем.