Врач предупредил, на что влияет жара выше 26 градусов

Заведующая отделением, врач-терапевт клиники «Будь здоров» на Сретенке Александра Зыкова рассказала, что жара выше +26 °С увеличивает вероятность сердечно-сосудистых осложнений.

© РИА Новости

«В условиях роста температуры окружающей среды происходит увеличение потоотделения, которое носит компенсаторный характер и направлено на стремление организма сохранить терморегуляцию. При этом повышается вязкость крови, что может влиять на систему свёртывания, снижается объём циркулирующей крови (ОЦК)», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».



По словам специалиста, изменение показателей гомеостаза ведёт к росту венозных тромбозов и развитию сердечно-сосудистых осложнений.

«Особое внимание к своему здоровью должны проявлять пациенты с гипертонической болезнью и ишемической болезнью сердца, цереброваскулярной болезнью, нарушениями коагуляции, сахарным диабетом, нарушениями электролитного обмена, заболеваниями почек, ревматологическими заболеваниями, заболеваниями кожи, трофическими нарушениями, тревожностью и депрессией», — сказала врач.



Ранее эксперт аналитического центра университета «Синергия», главный врач сети клиник «Инстамед», кандидат медицинских наук Ольга Рублёва дала рекомендации, как сохранить здоровье в жару.