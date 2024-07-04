Врач назвала последствие потребления алкоголя в жару

Если пить спиртосодержащие напитки в жаркую погоду, можно повысить риск возникновения инфаркта и инсульта. Об этом рассказала психиатр-нарколог Мария Касперович.

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Медик пояснила, что алкоголь обладает мочегонным эффектом и выводит из организма влагу. При этом в жару человек и так находится в состоянии обезвоживания.

— Пиво обладает мощным мочегонным эффектом, а человек и так теряет влагу вместе с потом. В результате сердце работает еще напряженнее. Жара и алкоголь увеличивают нагрузку на сердце, — отметила Касперович.



Ситуация становится еще более серьезной, если у употребляющего спиртное человека и так имеются заболевания сердечно-сосудистой системы, передает News.ru.

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