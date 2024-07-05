Врачи рассказали о признаках близкой смерти

Врачи и ученые в ходе анализа выяснили симптомы, которые могут быть предвестниками скорой смерти. Об этом сотрудник пресс-службы ННГУ Алексей Никонов написал у себя в Telegram-аккаунте.

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Первый признак — ранняя седина волос прямо пропорциональна выраженности атеросклероза, который может привести к инфаркту, инсульту и внезапной смерти.

Второй — резкий скачок уровня холестерина в крови.

Часто внезапной смертью умирают бегуны. Специалист по восстановительной медицине, доцент ННГУ Мария Курникова говорит, что бег не может быть полезным, если он не соответствует весу, росту, возрасту бегуна.

Также Курникова отметила, что нужно осторожнее относится к физическим нагрузкам. Если вы хотите сбросить лишний вес, то «умеренный бег будет полезен», но эксперт рекомендует начинать худеть с корректировки питания и ходьбы.

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