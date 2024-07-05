Врач назвал опасную для здоровья температуру на улице

Температура на улице выше 26 градусов опасна для здоровья, так как она повышает риск возникновения сердечно-сосудистых осложнений, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-терапевт Александра Зыкова. По ее словам, из-за такой жары меняются показатели гомеостаза организма.

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Медик объяснила, что когда температура окружающей среды растет, увеличивается потоотделение, которое направлено на стремление организма сохранить терморегуляцию. В то же время повышается и вязкость крови, может поменяться свертываемость, и снижается объем циркулирующей крови (ОЦК).

"Снижению ОЦК также способствует и расширение подкожных вен нижних конечностей, рост гидрофильности тканей. Подобные эффекты наблюдаются при температуре окружающей среды уже выше 26 градусов. Усиленное потоотделение способствует развитию электролитных расстройств", — отметила врач.



Терапевт добавила, что из-за таких показателей гомеостаза может случиться максимальное напряжение систем адаптации, а это увеличивает риски развития сердечно-сосудистых осложнений. Кроме того, жара выше 40 градусов приводит к прямому термическому повреждению тканей и органов, а организм из-за нее перестает удерживать терморегуляцию.

"Важно отметить, что рост свертывающей активности, повышение вязкости крови, венозный застой ведут к росту риска венозных тромбозов", — заключила Зыкова.



Ранее врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, что в летнюю пору повышаются риски заболеваний сердечно-сосудистой системы. По ее словам, в жару организм теряет много жидкости, что может привести к инфаркту или инсульту.