Врач предупредил об опасности теплового удара и обезвоживания

Врач скорой медицинской помощи, директор компании «РусХелп» («Русяев Хелп») Анна Вевер заявила, что в жару к медикам чаще всего обращаются из-за теплового удара и обезвоживания.

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«Часто бывает, что от сильной жары теряют сознание. Особенно в случае, если вы провели весь день на дачном участке, на огороде, практически не пили воду (или пили недостаточно воды) и не защищались от солнца. Многие недооценивают опасность жары», — сказала она в беседе с Life.ru.



По её словам, важно пить достаточно воды.

Настоящим испытанием Вевер назвала жаркую погоду для людей с хроническими заболеваниями.

«Хочу обратиться ко всем: пожалуйста, берегите себя в эту жару. Пейте больше воды, даже если не чувствуете жажды. Старайтесь не выходить на улицу в самое жаркое время дня. Носите головные уборы и свободную одежду из натуральных тканей», — добавила врач.



Ранее кардиолог, гериатр Юрий Конев рассказал в беседе с «Радио 1», как сохранить здоровье в жару.