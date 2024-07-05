Дерматовенеролог высказался о влиянии загара на выработку витамина D

Врач-дерматовенеролог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Наталья Козлова высказалась о влиянии загара на выработку витамина D.

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В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она заявила, что синтез витамина D происходит в клетках кожи кератиноцитах при воздействии на них ультрафиолета В. За загар отвечают клетки меланоциты.

В результате воздействия ультрафиолета В меланоциты вырабатывают меланин, который окисляется и темнеет. Этот пигмент образует барьер вокруг кератиноцитов, что и может привести к ухудшению выработки витамина D.

Кроме того, блокировать ультрафиолетовые лучи и снижать синтез витамина D могут солнцезащитные кремы. Но защиту важно использовать, так как избыток ультрафиолета может привести к развитию рака.

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