Сахар провоцирует высыпания на коже и раннее старение

Питание, которое вредит не только фигуре, но и здоровью кожи. Избыток сахара может вызвать прыщи и ускорить процесс старения кожи, в то время как употребление кофе может делать кожу тусклой и сухой, предупредила доктор Наталья Бубенчикова в интервью для «Пятого канала».

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Согласно врачу, сахар также ухудшает упругость кожи и воздействует на сосудистую систему, что приводит к пигментации. Этот процесс, называемый «сахарным старением», делает кожу матовой и вызывает появление прыщей. Помимо внешних проявлений на коже, избыток сахара также негативно влияет на общее здоровье, приводя к лишнему весу и проблемам с органами и костями.

Чрезмерное употребление кофе также оказывает негативное воздействие на здоровье кожи. Доктор рекомендует не употреблять более двух чашек кофе в день, чтобы избежать негативных последствий. Она подчеркнула, что умеренное потребление кофе не является вредным, но избыток может привести к обезвоживанию кожи из-за мочегонного эффекта напитка.

Доктор также отметила, что алкоголь также вреден для кожи, поскольку он ухудшает состояние мелких сосудов и может вызывать появление розацеа и морщин, а также отечность и покраснение кожи.