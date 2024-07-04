Врачи удалили 56-летней пациенте крупную межпозвонковую грыжу

В Люберецкую областную больницу поступила 56-летняя женщина с жалобами на участившиеся боли в левой руке и шейно-затылочной области, которые мучили ее 2 года. По результатам МРТ шейного отдела позвоночника была выявлена крупная грыжа диска – 7 мм. Грыжа сдавливала спинальный нерв, вызывая сильные боли. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

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«С помощью операционного микроскопа специальным микроинструментарием мы удалили грыжу и освободили нервный корешок, а затем выполнили протезирование позвоночного диска. При этом разметка для установки импланта выполнялась с помощью рентген-аппарата С-дуга прямо во время операции», – отметил заведующий отделения нейрохирургии Люберецкой областной больницы Джемиль Одаманов.



Операция продолжалась 1,5 часа и прошла успешно. На следующий день пациентка смогла самостоятельно вставать и двигаться, не испытывая болей. Сейчас женщина чувствует себя хорошо, ее выписали на амбулаторное лечение.