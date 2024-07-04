Депутат призвал разобраться с проблемой роста числа детей с аутизмом

Необходимо выявлять и принимать меры, связанные с ростом в России количества детей с врожденными заболеваниями, в частности речь идет о расстройствах аутистического спектра. Об этом «Дума ТВ» заявил глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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Он отметил, что попытки разобраться в данном вопросе вызывают научное противодействие, и призвал детально изучить причины детского аутизма. Также Нилов поддержал инициативу Чечни в части проведения генетических тестов для родителей, у которых рождаются дети с таким расстройством.

«Нам надо выявлять и принимать меры, связанные с тем, что у нас растет количество детей с инвалидностью, с врожденными заболеваниями. Особенно речь идет о расстройствах аутистического спектра», — сказал депутат.



Ранее «Парламентская газета» писала, что в 2023 году суммарный коэффициент рождаемости в России снизился. В связи с демографической проблемой президент Владимира Путина призвал повысить соответствующий суммарный коэффициент до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году. Принимаются различные меры для решения задачи по повышению рождаемости.