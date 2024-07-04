Клещевой вирусный энцефалит выявили у 60-летнего нижегородца. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области. Инфицированный клещ напал на мужчину в Дальнеконстантиновском районе. Диагноз подтвержден лабораторно.

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Кроме того, экстренная иммунопрофилактика потребовалась 653 пострадавшим, среди которых 610 детей. В регионе зафиксировали 16 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. В лаборатории выявили также клещей с боррелиями, анаплазмами и эрлихиями. На сегодняшний день в регионе зафиксировали 3 846 случаев присасывания клещей. Чаще всего к медикам обращались жители Ветлужского, Городецкого, Павловского, Семеновского и Уренского районов, а также Бора, Шахуньи и Дзержинска. В Нижнем Новгороде самыми опасными оказались Автозаводский, Приокский, Ленинский и Советский районы.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что более 3,5 тысячи нижегородцев пострадали от укусов клещей с начала сезона.