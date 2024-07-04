Можно ли заболеть, если спать с включенным кондиционером

В жаркие ночи так и хочется заснуть под кондиционером, но безопасно ли это для здоровья? Доктор Винит Арора, директор отделения внутренней медицины больницы в Индии, рассказала, можно ли заболеть, если спать с включённым кондиционером.

© Чемпионат.com

Кондиционер вытягивает тепло из дома и оставляет только прохладный воздух. Он отводит тепло из воздуха в помещении и переносит его на улицу, поддерживая желаемую температуру в помещении.

Спать с включённым кондиционером не рекомендуется не потому, что это вредно, а из-за невозможности регулировать его во время сна, что может способствовать возникновению состояний, которые могут привести к плохому самочувствию.

Врач уточняет, что сон при включённом кондиционере не является прямой причиной заболеваний, тем не менее он может спровоцировать некоторые состояния:

Чтобы избежать этих проблем, врач рекомендует поддерживать на термостате комфортную температуру от +22 до +26 градусов, использовать увлажнители воздуха, регулярно обслуживать кондиционер и очищать его он загрязнений.