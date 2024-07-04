Врачи советуют привиться от холеры перед путешествиями

Нижегородцам советуют привиться от холеры перед путешествиями
Специалисты регионального управления Роспотребнадзора рекомендуют жителям Нижегородской области пройти вакцинацию от холеры перед путешествиями. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Там же уточнили, что побочные эффекты от прививки не сказываются на здоровье и жизни.
Специалисты утверждают, что неполучение своевременной медицинской помощи может привести к смертельному исходу.
Распространение холеры преимущественно происходит в странах с теплым влажным климатом.
Ранее сообщалось, что заболеваемость коклюшем в нижегородской области выросла в 13 раз.