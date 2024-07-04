Врачи советуют привиться от холеры перед путешествиями

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора рекомендуют жителям Нижегородской области пройти вакцинацию от холеры перед путешествиями. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Там же уточнили, что побочные эффекты от прививки не сказываются на здоровье и жизни.

Специалисты утверждают, что неполучение своевременной медицинской помощи может привести к смертельному исходу.

Распространение холеры преимущественно происходит в странах с теплым влажным климатом.

Ранее сообщалось, что заболеваемость коклюшем в нижегородской области выросла в 13 раз.