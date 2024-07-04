Назван неожиданный продукт для профилактики болезней сердца

Регулярное употребление сои снижает риск возникновения нескольких агрессивных форм рака и болезней сердца, рассказала акушер-гинеколог Ниту Баджекал. Ее слова приводит Daily Mirror со ссылкой на эпизод подкаста Doctor's Kitchen.

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Неожиданную пользу сои врач объяснила содержанием в ней растительного эстрогена. Она назвала это вещество полезным для костей и сердца. Кроме того, оно помогает снизить вес и уменьшить интенсивность приливов во время менопаузы, а также является эффективным средством для профилактики рака.

У тех, кто употребляет сою в детстве и в раннем взрослом возрасте, на 25 процентов снижается риск возникновения агрессивного рака предстательной железы, а также рака толстой кишки, рака яичников, рака матки, рака молочной железы и рака печени Ниту Баджекал акушер-гинеколог



При этом врач предупредила, что соя снижает эффективность лекарств от заболеваний щитовидной железы, поэтому при их наличии следует с осторожностью употреблять в пищу этот продукт. Чтобы этого не произошло, специалистка посоветовала есть соевые продукты как минимум через четыре часа после приема соответствующих препаратов.

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