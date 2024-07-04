Врач предупредила о скрытых опасностях бассейнов и аквапарков

Бассейны и аквапарки могут быть источником различных инфекций, которыми могут заразиться люди, заявила в беседе с РИАМО врач-эксперт Вера Сережина. Она добавила, что не все общественные площадки соблюдают санитарные требования и запрашивают у клиентов справки о здоровье.

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Всего одного человека с грибковой инфекцией достаточно, чтобы подвергнуть риску всех остальных, — уточнила Сережина.



Врач обратила внимание на то, что в бассейнах и аквапарках также можно подхватить такие болезни, как сальмонеллез, конъюнктивит, дизентерию, гепатит А и ряд других. Она предупредила, что источником инфекций помимо людей могут стать шезлонги, поручни, плитка, полотенца, обувь, надувные матрасы и круги.

Врач-уролог Батор Гончиков ранее порекомендовал женщинам посещать душ после каждого посещения пляжа или бассейна. По его мнению, это позволит избежать появления цистита. Кроме того, после купания стоит снять мокрый купальник, заменив его на сухую одежду из натуральных тканей.

Старший преподаватель кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения Елена Антипова прежде рассказала, что в купальниках с пуш-апом могут размножаться бактерии из-за долгого просыхания.