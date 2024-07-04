Названы основные принципы профилактики рака

Эффективная профилактика рака базируется на четырех основных принципах, рассказал терапевт, диагност, медицинский директор «Манор Медикал Центр» (Израиль) Александр Каневский. Их он перечислил россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Основой профилактики рака терапевт назвал регулярные медосмотры, отказ от вредных привычек, защиту от провоцирующих факторов окружающей среды и оптимизацию образа жизни. При этом он подчеркнул, что план диспансеризации нужно проводить по принципу «целесообразно — достаточно». По словам врача, нет смысла в поголовном проведении, например, компьютерной томографии всего организма — и не только потому, что это дорого и пациент получает большую дозу облучения. Во время обследования могут обнаружиться мелкие анатомические проблемы, не имеющие клинического значения, но которые неизбежно сведут с ума пациента и приведут к дальнейшим дорогим процедурам.

Целью скрининга является выявление тех заболеваний, которые легко и точно диагностируются на стадии предрака и полностью излечиваются на этом этапе. Например, в возрасте после 50 лет часто появляются полипы в кишечнике, способные со временем вызывать рак. Проведение проверки кала на скрытую кровь позволяет заподозрить проблему, а при колоноскопии можно обнаружить и удалить полипы Александр Каневский терапевт, диагност



Собеседник «Ленты.ру» также отметил, что науке до сих пор досконально неизвестны причины развития раковых опухолей. Но многочисленные исследования доказали связь определенных видов рака и неблагоприятных факторов окружающей среды и вредных привычек.

«Если на место проживания человеку порой трудно повлиять, ведь не всегда возможно переселиться к морскому побережью из зоны работы металлургического комбината, то отказаться от курения вполне возможно. И этим реально уменьшить риск рака легких, ротовой полости и пищевода», — объяснил доктор. Использование солнцезащитного крема и соответствующей одежды помогает людям с родинками, находящимся в жарком климате, существенно снизить вероятность развития меланомы



Еще одним неочевидным, но вместе с тем важным фактором снижения риска развития рака врач назвал несоблюдение режима питания, труда и отдыха. Рак — это поломка в иммунной системе и управлении размножением клеток, поэтому повышение иммунитета в совокупности с нормализацией образа жизни и питания неизменно улучшит шансы на здоровое будущее, подытожил эксперт.

Ранее онколог Анастасия Марьенко назвала виды рака, которые появляются из-за алкоголя. По ее словам, в первую очередь под удар попадают органы пищеварения и печень.