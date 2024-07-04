В Подмосковье врачи извлекли из желудка мужчины зубной мост

Медики Подольской областной больницы спасли пациента, который случайно проглотил зубной мост во время еды. Об этом сообщает минздрав Московской области.

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64-летний мужчина обратился в медицинское учреждение с жалобами на боли в области желудка, он рассказал, что во время приема пищи у него откололся зубной мост, россиянин случайно проглотил инородное тело.

«При осмотре желудка был обнаружен проглоченный металлический зубной мост. Мы извлекли зубной протез с помощью специальной петли. С момента обращения пациента до извлечения инородного тела прошло около 30 минут», — сообщил врач-эндоскопист отделения эндоскопии Подольской больницы Виктор Чернов.



После непродолжительного наблюдения и повторной диагностики пациента выписали на амбулаторное лечение.

До этого сообщалось, что врачи Нижневартовской окружной клинической больницы помогли пациенту с зубным протезом в кишечнике. Пациент обратился к врачам с жалобами на боль в кишечнике и повышенную температуру тела. Мужчина рассказал, что за два дня до визита в больницу он случайно проглотил зубной мост. Обследование показало, что протез из-за своей формы зацепился за стенку кишечника и вызвал воспаление.