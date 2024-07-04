Стрессы и вредные привычки могут спровоцировать гормональный сбой

Врач-эндокринолог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Алина Алкашева рассказала о возможных причинах гормонального сбоя, который характеризуется нарушением синтеза гормонов в организме, в результате чего возникает их недостаток или, напротив, избыток.

© РИА Новости

Причин у подобных состояний может быть много. Прежде всего это отклонения в работе щитовидной железы, надпочечников, гипофиза, яичников или поджелудочной железы, объяснила она в беседе с «Газетой.Ru».

Кроме того, приводить к сбоям могут частые стрессы и эмоциональные перенапряжения, а также нездоровый образ жизни и вредные привычки, отметила Алкашева.

Проявляться такие состояния могут по-разному. Наиболее частые симптомы: скачки веса, нарушение сна и дневная сонливость, резкие перепады настроения, добавила врач.

Ранее кандидат психологических наук, заведующий кафедрой психологии личности и дифференциальной психологии Московского института психоанализа Владимир Шляпников в беседе с НСН рассказал, какие существуют способы борьбы со стрессом.