Онколог объяснил, почему рак легких трудно выявить

Рак легких трудно определить на ранней стадии, его можно спутать с другими болезнями, например, простудой. Врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин рассказал, почему этот вид онкологического заболевания сложно выявляется.

«Рак чаще всего возникает на коже, в легких и кишечнике. При этом у рака легкого нет специфических симптомов, а в 15% случаев болезнь протекает бессимптомно. Обычно от него страдают курильщики, у которых хронический бронхит. У таких людей на ранних стадиях обнаружить рак и рентгенологу сложно, потому что легкие на снимке все изменены, их структура и прочее», – передает NEWS.ru слова онколога.



При этом, по словам Евгения Черемушкина, некурящий человек может решить, что заболел чем-то вроде простуды.

По его словам, даже при наличии кровохарканья, которое может быть признаком поздних стадий рака легких, люди не всегда обращаются за медицинской помощью.

Эксперт также подчеркнул, что расположение опухоли влияет на проявление симптомов. Например, если опухоль развивается в ткани самого легкого, где нет нервных окончаний, то она может оставаться незамеченной до тех пор, пока не начнет кровить или раздражать бронхи. В таких случаях появляются кровянистые выделения или болевые ощущения при нагрузках.

Черемушкин призвал людей проходить регулярные обследования хотя бы раз в год. Особенно это касается тех, кто находится в группе риска, чтобы повысить шансы на раннее выявление рака легких и успешное лечение.

Как ранее писал 360.ru, врач раскрыл, как вовремя выявить рак. По его словам, онкологическое заболевание в некоторых случаях можно определить по анализу крови.