Врач предупредил о риске заражения мозга при употреблении непрожаренного мяса

В последние годы в моде неполная прожарка мяса - Medium или Medium Rare. Однако такая прожарка не всегда безопасна, предупреждает преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов.

"Плохо прожаренное мясо способно содержать болезнетворные бактерии - например, Кампилобактер. Эти бактерии обычно находятся в кишечнике крупного рогатого скота, но после смерти мигрируют в ткани. Кампилобактериоз способен привести к артриту, поражениям сердца, сосудов, энтероколиту, менингиту, другим заболеваниям. Конечно, если мясо сильно заморозить и хорошо прожарить, Кампилобактер и другие бактерии, скорее всего, погибнут. Но даже в этом случае риск останется. А вот при надостаточной прожарке, когда в мясе еще есть красные волокна, этот риск заразиться и заболеть куда выше", - рассказал "Российской газете" врач.



Попав в организм человека, личинки цепня превращаются во взрослые особи. И если бычий цепень паразитирует исключительно в кишечнике, то личинка свиного цепня может мигрировать в другие органы человека, в том числе мозг, вызывая его серьезное поражение.

Через сырое мясо можно заразиться сальмонеллезом или кампилобактериозом, которые вызывают сильнейшие отравления и обезвоживание, вплоть до летального исхода.

Кроме того, может развиться тениаринхоз (паразитарное заболевание, вызываемое попаданием в тело человека личинки бычьего цепня). Оно приводит к недостатку в организме хозяина полезных веществ, общему ухудшению самочувствия. Это могут быть раздражительность, бессонница или высокая утомляемость, головные боли, тахикардия или пониженное давление, аллергические реакции, дискомфорт. Осложнения тениаринхоза - панкреатит, холецистит, приступ острого аппендицита.