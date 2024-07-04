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Врач предупредил о риске заражения мозга при употреблении непрожаренного мяса

В последние годы в моде неполная прожарка мяса - Medium или Medium Rare. Однако такая прожарка не всегда безопасна, предупреждает преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов.

Врач предупредил о риске заражения мозга при употреблении непрожаренного мяса
© РИА Новости
"Плохо прожаренное мясо способно содержать болезнетворные бактерии - например, Кампилобактер. Эти бактерии обычно находятся в кишечнике крупного рогатого скота, но после смерти мигрируют в ткани. Кампилобактериоз способен привести к артриту, поражениям сердца, сосудов, энтероколиту, менингиту, другим заболеваниям. Конечно, если мясо сильно заморозить и хорошо прожарить, Кампилобактер и другие бактерии, скорее всего, погибнут. Но даже в этом случае риск останется. А вот при надостаточной прожарке, когда в мясе еще есть красные волокна, этот риск заразиться и заболеть куда выше", - рассказал "Российской газете" врач.

Попав в организм человека, личинки цепня превращаются во взрослые особи. И если бычий цепень паразитирует исключительно в кишечнике, то личинка свиного цепня может мигрировать в другие органы человека, в том числе мозг, вызывая его серьезное поражение.

Через сырое мясо можно заразиться сальмонеллезом или кампилобактериозом, которые вызывают сильнейшие отравления и обезвоживание, вплоть до летального исхода.

Кроме того, может развиться тениаринхоз (паразитарное заболевание, вызываемое попаданием в тело человека личинки бычьего цепня). Оно приводит к недостатку в организме хозяина полезных веществ, общему ухудшению самочувствия. Это могут быть раздражительность, бессонница или высокая утомляемость, головные боли, тахикардия или пониженное давление, аллергические реакции, дискомфорт. Осложнения тениаринхоза - панкреатит, холецистит, приступ острого аппендицита.

Болезни и лекарства
Александр Умнов