Врач напомнила о том, что коронавирус все еще уносит жизни

Заведующая отделом клеточной и иммунной терапии «НМИЦ гематологии» Минздрава России, врач-гематолог, онколог, кандидат медицинских наук Ольга Алешина предупредила россиян, что коронавирус всё ещё смертельно опасен, несмотря на то, что болезнь уже в целом имеет сезонный характер.

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Алешина отметила, что наиболее опасна инфекция для людей с болезнями крови, онкологией, с трансплантированными органами и для тех, кто на гемодиализе.

«Заболеваемость коронавирусом в России имеет свою сезонность, мы видим, что появляются новые штаммы. По данным статистики, за прошедшую неделю в России выявили порядка 8 тыс. заболевших, зафиксирован 31 случай погибших. Да, это меньшие цифры, чем были в разгар пандемии. Однако это всё ещё смертельные случаи», — отметила врач.



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