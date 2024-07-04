Кардиолог предупредил о смертельных рисках во время жары

Люди с заболеваниями сердца и сосудов часто плохо переносят жару, и это не случайно. Как избежать рисков неблагоприятной погоды и сохранить в жару нормальное самочувствие, рассказал первый заместитель гендиректора НМИЦ кардиологии имени академика Е.И. Чазова Минздрава России, член-корреспондент РАН Филипп Палеев.

"Люди не склонны считать жару стихийным бедствием, однако от ее вспышек ежегодно гибнет больше людей, чем от всех других стихийных бедствий вместе взятых", - предупреждает доктор Палеев.



И это не только смерть от теплового удара. Также на фоне аномально жаркой погоды растет число инфарктов, инсультов, обострений хронических заболеваний. В такие периоды скорая помощь работает с повышенной нагрузкой: растет число вызовов в связи с гипертоническими кризами и аритмиями.

Однако в отличие от других стихийных бедствий к жаре можно подготовиться заранее и ее последствий можно избежать, говорит эксперт.

"Что считать жарой опасной для здоровья? Однозначного ответа на этот простой вопрос не существует. То, что будет нестерпимой жарой в Архангельске, покажется приятной прохладой в Ташкенте. Мы реагируем на отклонение температуры от величин, характерных для данной климатической зоны. Так, для средней полосы пороговой считается максимальная дневная температура +29оС", - пояснил Филипп Палеев.



Кто в зоне риска?

- люди старше 75 лет;

- одинокие люди;

- те, кто проживает в экологически неблагоприятных зонах города, например, рядом с автотрассой, на последних этажах высотных домов;

- работающие на улице, особенно те, кто занимаются тяжелым физическим трудом;

- пациенты с хроническими заболеваниями.

"Помните, что наличие практически любого хронического заболевания, а также острых расстройств, сопровождающихся диареей, рвотой или повышением температуры, это дополнительный риск во время жары. Это в наибольшей степени доказано для больных с психическими нарушениями, с депрессией, сердечно-сосудистыми заболеваниями (ИБС, артериальной гипертензией, сердечной недостаточностью), бронхолегочными заболеваниями, сахарным диабетом, нарушениями мозгового кровообращения", - предупреждает доктор.



Пережить жару без последствий можно, если знать и выполнять несложные рекомендации:

1. Обильное питье - не менее 2 литров жидкости (включая суп, фрукты, овощи и т. п). В жаркую погоду человек должен пить даже если не испытывает жажды. Это особенно важно для пожилых людей, у которых восприятие чувства жажды снижено. Тем, кто не способен о себе позаботиться (маломобильным людям, детям), требуется контроль близких. Людям, страдающим гипертонией, сердечной и почечной недостаточностью, вынужденным по этой причине ограничивать потребление жидкости, требуется особый индивидуальный контроль приема жидкости и веса.

Способность поддерживать массу тела - лучший критерий степени обезвоживания, чем наличие жажды. Потеря в весе 1 кг или более свидетельствует об обезвоживании организма - в таком случае нужно увеличить количество выпиваемой жидкости. Посоветуйтесь с вашим врачом.

2. Что пить? Чистую воду, лучше столовую минеральную, несладкие соки, морсы и компоты, квас, зеленый чай. Избегать сладких, сильногазированных, алкогольных напитков (включая пиво), уменьшить потребление кофе. Рекомендация пить подсоленную воду актуальна только при значительных физических нагрузках на жаре.

3. Простое правило: "Жарко - быть в помещении, прохладно - гулять". Помните о сиесте! Если в квартире жарко - ищите острова прохлады: парки, музеи, торговые центры (там есть кондиционеры). Даже 2-3 часа в прохладе помогут отдохнуть от жары избежать сердечно-сосудистых осложнений.

4. Кондиционер дома - благо, но только при грамотном использовании. Поддерживайте температуру в помещении 25оС или на 5оС меньше, чем снаружи. Большие перепады температуры вредны.

5. Выходя из дома, наденьте легкую светлую одежду из натуральных тканей. Помните о головном уборе.

6. Чаще принимайте прохладный (не холодный!) душ, умывайтесь или обтирайтесь прохладной водой, имейте при себе спрей с термальной водой.

7. Ограничьте физическую нагрузку в жару.

Дополнительные советы для хроников, которые принимают лекарства:

1. Храните их в холодильнике. Медикаменты могут изменить свои свойства при температуре больше +25оС .

2. Все решения, касающиеся изменения схем медикаментозного лечения в периоды жары, должны приниматься лечащим врачом индивидуально.

3. Ни в коем случае самостоятельно не отменяйте препараты. Помните, что снижение уровня артериального давления в жару - это нормальная адаптивная реакция и не требует никаких мероприятий, если не сопровождается такими симптомами, как головокружение и выраженная слабость. Если эти симптомы появились - обратитесь к вашему лечащему врачу.

4. Не назначайте сами себе дополнительные препараты, в том числе мочегонные, если у вас отекли ноги, и аспирин. Все назначения должен делать только врач.

При каких симптомах нужно вызывать скорую помощь?

Срочно обращайтесь к врачу при появлении сильной головной боли, тошноты, рвоты, заторможенности или возбуждения, слабости в конечностях, нарушениях речи, боли за грудиной, учащенного аритмичного сердцебиения, затруднения дыхания, выраженной одышки при небольших нагрузках.