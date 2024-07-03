Онкодерматолог назвал топ-5 ошибок при солнечных ожогах

"Злое солнце": врачи назвали ТОП-5 ошибок при солнечных ожогах
Даже не очень болезненное покраснение кожи под воздействием солнечного ультрафиолета небезопасно для здоровья, а несколько сильных ожогов, особенно, если это произошло в детстве, - серьезно увеличивают риск развития в дальнейшем рака кожи и одного из самых агрессивных онкозаболеваний - меланомы. Об этом рассказала "РГ" врач-онкодерматолог, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник НМИЦ онкологии имени Блохина Татьяна Белышева. Но как помочь, если все же ожога избежать не удалось?
Эксперты телеканала "Доктор" назвали пять самых распространенных ошибок и "бабушкиных" способов помощи при солнечном ожоге, которые могут усугубить состояние кожи.
Что не надо делать при ожоге?
1. Протирать кожу льдом
Это даст временное облегчение "пылающей" коже, но приведёт к длительному восстановительному периоду, отмиранию эпителия и даже косметическим дефектам.
2. Протирать спиртосодержащими средствами
Это временно снизит температуру тела на повреждённом участке, но вместе с этим вызовет дополнительную дегидратацию и отмирание эпителия.
3. Обрабатывать ожог жиром, кефиром, сметаной
Вазелин, жирный крем, масло, бараний и свиной жир, даже жирная сметана - всё это "запечатывает" поры, на даёт коже дышать и усугубляет ожог.
4. Прокалывать волдыри и папулы
Это прямая дорога к инфицированию, раны будут заживать дольше.
5. Пить алкоголь, чай и кофе
Коже нужно как можно больше влаги, чтобы восстановиться, а эти напитки усиливают дегидратацию. Лучше пейте побольше воды, компотов и морсов.
Первая помощь при солнечном ожоге - охладить пылающую кожу, это можно сделать под прохладным (но не холодным) душем, можно применять спрей с термальной водой. Затем место ожога обрабатывается спреем с Д-пантенолом - это поможет успокоить боль и способствует быстрейшему восстановлению.
Но если ожог серьезный, и на коже образовались волдыри - потребуется помощь врача.