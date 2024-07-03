Онкодерматолог назвал топ-5 ошибок при солнечных ожогах

Даже не очень болезненное покраснение кожи под воздействием солнечного ультрафиолета небезопасно для здоровья, а несколько сильных ожогов, особенно, если это произошло в детстве, - серьезно увеличивают риск развития в дальнейшем рака кожи и одного из самых агрессивных онкозаболеваний - меланомы. Об этом рассказала "РГ" врач-онкодерматолог, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник НМИЦ онкологии имени Блохина Татьяна Белышева. Но как помочь, если все же ожога избежать не удалось?

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Эксперты телеканала "Доктор" назвали пять самых распространенных ошибок и "бабушкиных" способов помощи при солнечном ожоге, которые могут усугубить состояние кожи.

Что не надо делать при ожоге?

1. Протирать кожу льдом

Это даст временное облегчение "пылающей" коже, но приведёт к длительному восстановительному периоду, отмиранию эпителия и даже косметическим дефектам.

2. Протирать спиртосодержащими средствами

Это временно снизит температуру тела на повреждённом участке, но вместе с этим вызовет дополнительную дегидратацию и отмирание эпителия.

3. Обрабатывать ожог жиром, кефиром, сметаной

Вазелин, жирный крем, масло, бараний и свиной жир, даже жирная сметана - всё это "запечатывает" поры, на даёт коже дышать и усугубляет ожог.

4. Прокалывать волдыри и папулы

Это прямая дорога к инфицированию, раны будут заживать дольше.

5. Пить алкоголь, чай и кофе

Коже нужно как можно больше влаги, чтобы восстановиться, а эти напитки усиливают дегидратацию. Лучше пейте побольше воды, компотов и морсов.

Первая помощь при солнечном ожоге - охладить пылающую кожу, это можно сделать под прохладным (но не холодным) душем, можно применять спрей с термальной водой. Затем место ожога обрабатывается спреем с Д-пантенолом - это поможет успокоить боль и способствует быстрейшему восстановлению.

Но если ожог серьезный, и на коже образовались волдыри - потребуется помощь врача.