Фармацевт рассказал, какие лекарства должны быть в офисной аптечке

У 36% россиян на работе есть аптечка, а 18% респондентов признаются, что они сами ее собрали для себя. 13% рассказали, что у них есть медицинский пункт или медсестра на рабочем месте. Это показал опрос «Работа.ру» и СБЕР ЕАПТЕКА, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

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22% участников опроса отметили, что у них нет аптечки на работе, а 11% не задумывались об этом.

Среди тех, у кого есть аптечка на работе, 4% пользуются ей несколько раз в неделю, 8% — несколько раз в месяц, а 12% — несколько раз в год. 2% опрошенных прибегают к ней только весной и осенью во время обострения хронических заболеваний, а 1% — летом.

44% россиян признались, что очень редко пользуются аптечкой, а 29% никогда этого не делали.

77% респондентов уверены, что в офисе обязательно должны быть перевязочные материалы (бинты, шины, лейкопластырь), а 76% проголосовали за обеззараживающие средства (спирт, перекись, йод). 71% россиян отметили обезболивающие и жаропонижающие. Средства измерения давления важны для 66% участников опроса, а для 59% — термометр.

Сердечные препараты выделили 54% опрошенных, нашатырный спирт — 46%, успокоительные — 36%, антигистаминные — 35%, гели и мази от ушибов — 19%. За шприцы проголосовали 8% респондентов. Мази от укусов выделили 10% россиян, а БАДы 2% респондентов.

По словам Аллы Сапроновой, территориального управляющего Московского региона СБЕР ЕАПТЕКА, эксперта-фармацевта, в офисную аптечку летом должны входить: аппарат для измерения артериального давления (тонометр) и температуры (термометр), валокордин, спазмолитики (но-шпа), обезболивающие препараты, препараты для снижения повышенного давления (капотен, в качестве средства экстренной помощи), а также валидол, аспирин, противовирусные препараты и иммуностимулирующие, сорбенты (активированный уголь, энтеросгель), ферменты (панкреатин), пластыри, бинты, йод, зеленка, перекись, хлоргексидин, мазь от ушибов, антигистаминные препараты.

«Аптечки первой помощи должны быть во всех компаниях и у предпринимателей, независимо от вида деятельности и количества сотрудников. Утвержденный состав офисной аптечки есть в соответствующем приказе Минздрава. Правильным решением будет назначение ответственного за аптечку, кто сможет регулярно следить за сроками годности лекарств, а также вовремя пополнять аптечку. Важно помнить, что лекарства, хранящиеся в офисе, предназначены не для лечения, а для оказания первой помощи. Внимательно читайте аннотацию к препаратам и строго следуйте указаниям, также необходимо учесть возможные побочные эффекты и противопоказания», — сказала фармацевт.



36% россиян пожаловались, что на работе у них болит спина, а у 34% чаще всего на рабочем месте возникает простуда. 22% страдает от переохлаждения кондиционера летом. 19%, наоборот, проголосовали за тепловой удар. 9% опрошенных поделились, что на работе было отравление.

Четверть респондентов (25%) ни разу не сталкивались с недомоганиями на работе.

10%, отметивших вариант «Другое», страдают на работе от мигрени, порезов, давления и повышенной тревожности.