Щенок сгрыз палец хозяина и спас его от ампутации

В Великобритании щенок до кости прогрыз хозяину палец ноги и тем самым спас его от ампутации ног. Об этом пишет Unilad.

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Дэвид Линдси приобрел щенка французского бульдога и дал ему кличку Харли. Когда у Харли резались зубы, он, как и большинство собак, грыз игрушки и мебель, а однажды вцепился в большой палец на ноге хозяина. Линдси спал на диване и ничего не чувствовал, пока не услышал крики жены. Оказалось, что щенок сгрыз ему палец и сломал кость.

Жена отвезла мужчину в больницу. Там рану осмотрели и назначили Линдси курс антибиотиков, чтобы предотвратить сепсис и заражение. Поскольку чувствительность ноги была явно нарушена, врачи провели компьютерную томографию нижних конечностей. Выяснилось, что две артерии были полностью заблокированы тромбами. Если бы кровоток не был восстановлен, Линдси грозила ампутация ног. Медики планируют установить стенты на поврежденные участки артерий.

Пока неизвестно, сумеют ли врачи сохранить Линдси палец, однако мужчина настроен оптимистично. Более того, он не собирает избавляться от Харли и благодарен псу за необычное спасение.

Ранее сообщалось, что в Индии домашние собаки спасли фермера, на которого набросились четыре медведя. Инцидент произошел 17 июня недалеко от города Даванагере, штат Карнатака.