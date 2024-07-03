В МГУ организуют проверку на туберкулез после выявления заболевания у одного из учащихся

Учащихся и сотрудников МГУ проверят на туберкулез после выявления опасного заболевания у одного из студентов. Соответствующие противоэпидемические мероприятия проведут на базе Московского научно-практического центра по борьбе с туберкулезом Департамента здравоохранения Москвы. Об этом информирует пресс-служба столичного Управления Роспотребнадзора.

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Ранее сообщалось, что случай заболевания туберкулезом был зафиксирован в университете на факультете фундаментальной медицины. В ведомстве подчеркнули, что на данный момент специализированная организация провела заключительную дезинфекцию как по месту учебы, так и по месту жительства больного.

Российские ученые уже разработали метод борьбы со «спящим» туберкулезом, устойчивым к антибиотикам. С помощью волн желто-зеленого спектра им удалось уничтожить возбудителя одного из самых древних и опасных заболеваний для человека.