У популярной российской блогерши обнаружили рак

Российская тиктокерша Алина Милди (настоящее имя — Алина Терещенко) сообщила, что у нее обнаружили рак. Об этом популярная блогерша рассказала в своем TikTok-аккаунте.

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Милди опубликовала ролик, в котором едет в машине и плачет.

«Ехать домой из больницы с осознанием, что у тебя рак», — написала девушка.



Позднее в своем Telegram-канале блогерша уточнила, что у нее рак тела матки первой стадии. По ее словам, диагноз подтвердили две лаборатории. Милди также сообщила, что ей предстоит либо лечение в течение пяти лет, либо операция, после которой она не сможет иметь детей.

«15 числа будет ясно, по какой вариации мы пойдем», — добавила тиктокерша.



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