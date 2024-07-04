Врачи без разрезов удалили пациенту гигантскую опухоль в носу

Медики воронежской областной клинической больницы удалили пациенту опухоль в носу, которая мешала дышать и провоцировала сильные головные боли. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

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56-летний мужчина обратился в больницу с жалобами на затрудненное дыхание, постоянный насморк и сильные головные боли. В ходе обследования в носовых пазухах пациента была обнаружена доброкачественная опухоль большого размера.

Остеома блокировала соустья с пазухами носа, препятствуя оттоку слизи и аэрации пазух. Было принято решение о проведении малоинвазивной операции, без единого разреза медики удалили новообразование. Спустя несколько дней пациента выписали на амбулаторное лечение.

До этого сообщалось, что хирурги Сургутской окружной клинической больницы удалили пациентке опухоль, занимавшую половину почки. Операция длилась около 4,5 часа. Почку удалось спасти, практически собрав ее заново. Спустя несколько часов после операции женщина уже пришла в себя и смогла самостоятельно передвигаться.

Ранее российские врачи спасли женщину с гигантской опухолью в области паха.