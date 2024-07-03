В чем заключается опасность стоматологического туризма

Лечение зубов в США, Германии, Австралии или Израиле сегодня стоит целое состояние. Потому выходцы из России часто стараются, приезжая в родные края, заодно проверить зубы и, если потребуется, быстренько залечить. Тем более дома львиную долю помощи у стоматолога можно получить бесплатно, и даже платные услуги (установка тех же имплантов) обходятся в разы дешевле.

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Но в последнее время наметился еще один тренд уже среди граждан России - жители столичных городов все чаще ищут стоматолога где-нибудь в провинции или же за рубежом - во время отпуска в Турции, Беларуси, Грузии. Правда, не всегда успешно: вернувшись домой, зубы приходится перелечивать.

"Есть несколько причин, по которым наши пациенты планируют такие поездки. Первое - желание получить услугу у конкретного врача или в конкретной клинике. Второе - попытка сэкономить. И если в первом случае, как правило, пациенты стремятся из регионов в крупные города, то во втором они планируют поездку в другой регион или страну, считая, что там услуга может быть дешевле", - пояснила "РГ" замдиректора института стоматологии РНИМУ им. Пирогова Ольга Гусева.



"Когда нужно было решать, как восстанавливать утраченный зуб, я рассматривала разные варианты, остановилась на имплантации, - рассказывает москвичка Татьяна. - В Москве обратилась в пару клиник, ценник был высоким. Обсуждая проблему с родственниками, узнала, что в Петербурге можно поставить имплант за половину московской цены. Мне и клинику хорошую подсказали. Я в то время часто ездила в Питер - были регулярные командировки. Только потому выбрала этот вариант - ведь имплантация требует минимум трех-четырех визитов к врачу с интервалом в месяц-полтора, и если бы я ездила за свой счет, ничего бы не выиграла".



Многие стараются совместить лечение с отдыхом во время отпуска - пытаясь сэкономить и деньги, и время.

"Одна из проблем лечения "на выезде" - может не хватить времени для нескольких визитов к врачу и долечивать зубы придется дома".



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"Это желание естественно, я не против. Например, в Ереване есть отличные клиники с хорошим оборудованием, и, кстати, там работает много врачей - выходцев из России. Но вряд ли там лечение будет намного дешевле по сравнению с Россией, - говорит доцент кафедры ортодонтии и детской стоматологии МОНИКИ им. Владимирского, главврач стоматологического цифрового центра Анаит Хачатрян. - А клиники-лоукостеры где-нибудь на турецком курорте, которые зарабатывают, принимая туристов, - это совсем другая история. Выполняют ли они полностью протокол? Ведут ли необходимую документацию? Думаю, далеко не всегда".



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"Существуют фирмы, которые специализируются на стоматологических турах, но слепо доверять им не стоит - нужно оценить репутацию фирмы, клиник-партнеров. К сожалению, они нередко ориентируются на поток, а не на качество лечения. Надо убедиться, что клиника и врач будут нести гарантийные обязательства перед пациентом", - подчеркивает Ольга Гусева.



Например, установка импланта - серьезное стоматологическое вмешательство. Чтобы все проходило по правилам, должны выполняться определенные условия:

Пациент подписывает информированное добровольное согласие;

Составляется договор о предоставлении медицинских услуг, где прописаны гарантийные сроки и планы лечения;

Врач обязан выдать пациенту на руки сертификат на установленный имплант и, при необходимости, выписку из медицинской карты пациента.

Все это нужно, чтобы в случае возникновения осложнений и пациент, и его доктор имели всю информацию о ранее выполненном лечении. Но клиники, рассчитанные на туристов, такими "условностями" себя не утруждают, ведь завтра пациент уедет, и если что-то пойдет не так, вряд ли станет возвращаться и качать права.

"Когда вы едете в другую страну или в другой город, то у вас время ограничено. А стоматологическая помощь иногда непредсказуема: то, что вы планировали вылечить в одно или два посещения, может потребовать дополнительных процедур. Лечение не будет закончено, придется его продолжать у другого врача, и это может принести и отсутствие гарантии, и отсутствие ответственности врача, который не успел завершить лечение. Это обязательно нужно учитывать, отправляясь к стоматологу "на выезде", - объясняет Гусева.



Что же касается внутрироссийского стоматологического туризма, как говорит доктор Хачатрян, в регионах в последние годы уровень стоматологии заметно вырос: клиники зачастую оснащены не хуже, чем в столицах, а цены все же не так кусаются.

"Только надо все-таки выбирать клинику, где руководство вкладывалось в технологии и уровень оказания помощи соответствует современным требованиям", - отмечает он.



Например, сейчас во многих клиниках применяют цифровые технологии - прием у доктора начинается с того, что сканируют зубной ряд и врач видит всю картинку на экране компьютера. Затем намечается план лечения. Если предстоит имплантация, врач должен понимать, в каком состоянии костная ткань у пациента. Чтобы это понять, выполняют КЛКТ челюсти (электронные диагностические данные также хранятся в клинике). Потому если в дальнейшем пациент обращается за помощью снова, даже в другом городе, всегда есть возможность получить оцифрованную историю болезни, это поможет лечить качественно и без ошибок.

"В нашей клинике после обследования врач составляет минимум два плана лечения - предварительный и альтернативный. После согласования окончательного плана пациент имеет на руках документ, где прописаны сроки, стоимость и очередность каждого этапа лечения", - объясняет доктор Хачатрян.



Сегодня даже в удаленных регионах современная стоматологическая помощь не может стоить дешево. Надо понимать: если ценник занижен, значит, клиника на чем-то экономит - на оборудовании, на материалах.

"Иногда приходится сталкиваться со случаями, когда пациентам требуется перелечивание после дешевого лечения в региональных клиниках. Квалифицированный врач, современное оборудование, материалы, инструменты, новые технологии - все это влияет на стоимость", - заключила Анаит Хачатрян.



Между тем

Федор Лосев, директор ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Минздрава России:

- Цены в стоматологических клиниках могут заметно различаться, разброс большой. Это связано, прежде всего, с себестоимостью различных видов стоматологической помощи. Она складывается из многих составляющих -стоимости аренды помещения, требований по пожарной безопасности, сервиса обслуживания пациентов, дорогостоящего медицинского оборудования, сервиса, расходных материалов, зарплаты медперсонала и так далее. Понятно, что в регионах по сравнению со столичными городами, например, стоимость аренды может быть ниже.

Тем не менее и в столичных, и в региональных клиниках мы нередко сталкиваемся с не всегда обоснованным завышением цен на лечение и протезирование зубов. Некоторые клиники или врачи, которые практикуют частным образом, считают, что уровень их работы, профессионализм и загрузка пациентами позволяет определить более высокую цену на оказание той или иной стоматологической услуги. Но когда речь идет о лечебной процедуре, например, лечение множественного кариеса, пародонтита - это не услуга, это, прежде всего, медицинская помощь. И она должна быть доступной пациентам.

Стоматологические клиники часто объясняют высокую стоимость лечения тем, что используют дорогие импортные медицинские изделия и расходные материалы. Многие привыкли считать, что импортное лучше отечественного. Но мы сегодня производим вполне качественные стоматологические материалы, в том числе, для лечения кариеса и его осложнений, имплантаты российского производства вполне конкурентоспособны по сравнению с американскими, израильскими, итальянскими и по цене соответствуют качеству.

Так что, когда вам рассчитывают стоимость лечения и объясняют высокий ценник тем, что работают исключительно с импортом, - тут скорее имеет место игра на стереотипах, что все зарубежное якобы лучше, и привычка самого врача работать с определенным материалом.

Теперь о практике ездить лечить зубы в другие города (регионы): главный мотив должен быть не в экономии на стоимости лечения, а в возможности получить качественную медицинскую помощь. Главное ведь - чтобы врач профессионально решил вопрос. Надо выбрать своего стоматолога, и ваш доктор должен быть не на один или два визита, а в идеале на всю жизнь. Разумно, если доктор будет в доступе, когда он нужен, то есть будет работать там, где пациент живет. А ехать наудачу в другой город, только чтобы сэкономить деньги, мне кажется, это довольно рискованное мероприятие.