«Создает риски по тромбообразованию»: какие напитки не стоит пить в самолете

Не стоит также делать выбор в пользу энергетиков.

© unsplash

Минеральная вода разрешена, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Царёва.

«Не пить кофе, чай, шоколад, какао, тоники, энергетики, алкоголь на борту — мочегонное, выводящее жидкость. Это создаёт риски по тромбообразованию и не помогает джетлагу. Я бы так сказала, усиливает симптомы джетлага. [Нужно пить — прим. ГМ] воду, желательно минеральную».



Ранее сомнолог сообщила, что после семи лет вставать ночью в туалет — ненормально. Пробуждения могут указывать на стресс или бессонницу. Перед засыпанием не рекомендуется употреблять кофе, арбузы, продукты обладают мочегонным эффектом.